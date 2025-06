no al terzo mandato ma piace agli italiani lo sfogo di de luca e i dementi del pd

In un clima di dibattito acceso, gli italiani mostrano di preferire il proprio presidente di Regione, smentendo le istituzioni che si oppongono al terzo mandato. Secondo un sondaggio di Lab21, il 57,9% si schiera a favore di questa possibilità , con Luca Zaia in testa tra i governatori più apprezzati. Lo sfogo di De Luca e le critiche al PD riflettono un sentimento diffuso: la voglia di continuità e di rappresentanza autentica nel cuore degli elettori italiani.

Mentre la politica prima propone poi boccia il terzo mandato gli italiani non ci vogliono rinunciare. A dirlo è un sondaggio dell'istituto demoscopico Lab21. La maggioranza degli italiani intervistati, pari al 57,9%, è favorevole al terzo mandato per i presidenti di Regione. Contrario il 42,1%. In base all'indagine il presidente del Veneto, Luca Zaia, si conferma in prima posizione nella classifica di gradimento dei governatori, col 67,8%. Alle spalle i colleghi leghisti Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e Attilio Fontana (Lombardia). La «top five» è chiusa da Marco Bucci (Liguria), Michele De Pascale (Emilia Romagna) e Vincenzo De Luca (Campania). 🔗 Leggi su Iltempo.it