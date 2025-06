Nivea approda a Ischia | continua il viaggio del brand per la tutela dei fondali del Mediterraneo grazie al progetto Oasi Marina

Nivea sbarca a Ischia, rafforzando il suo impegno per la tutela dei fondali marini del Mediterraneo con il progetto Oasi Marina. Per la terza edizione, in collaborazione con la Fondazione MedSea, il brand ha scelto l’incantevole area protetta del Regno di Nettuno, tra Ischia, Procida e Vivara, nel Golfo di Napoli. Un’opportunità per riscoprire e valorizzare un vero gioiello naturale, restituendogli i colori vivaci della sua biodiversità e promuovendo un futuro più sostenibile.

Per la terza edizione del progetto Oasi Marina dedicato alla riforestazione subacquea, Nivea ha scelto, insieme alla fondazione Medsea, l’area marina protetta Regno di Nettuno che circonda le isole di Ischia, Procida e Vivara, nel Golfo di Napoli. Un vero gioiello da tornare a far splendere nei colori accesi della natura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nivea approda a Ischia: continua il viaggio del brand per la tutela dei fondali del Mediterraneo grazie al progetto Oasi Marina

In questa notizia si parla di: nivea - ischia - progetto - oasi

NIVEA PRESENTA LA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO “OASI MARINA” PER LA SALVAGUARDIA DEI FONDALI MARINI DEL MAR MEDITERRANEO; LACCO AMENO. MERCOLEDI 21 LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “NIVEA OASI MARINA 2025”; Progetto “Oasi Marina” per la salvaguardia dei fondali marini del Mediterraneo.

Nivea lancia progetto Oasi Marina per conservazione habitat - Duecento metri quadri di praterie di posidonia oceanica rinascono nei mari di Liguria e Toscana grazie al progetto “Oasi Marina” lanciato da Nivea, marchio icona nei prodotti per la cura della ... Secondo ansa.it

Ischia, al via un nuovo progetto di riforestazione di Posidonia oceanica - MSN - Un intervento di riforestazione subacquea annunciato ieri da Nivea: il progetto a favore della sostenibilità ambientale si chiama “Oasi Marina” ed è stato avviato nel 2023, con la ... Segnala msn.com