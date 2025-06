Nile Rodgers & CHIC a Roma Summer Fest 2025

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: il 15 luglio, al Roma Summer Fest, Nile Rodgers & CHIC trasformeranno il palco in un’epica celebrazione della musica dance, funk e disco. Con una carriera che ha definito generazioni, Nile Rodgers porta sul palco hits senza tempo e un’energia travolgente. Un evento imperdibile per gli amanti della buona musica: la notte in cui i leggendari suoni di Rodgers risuoneranno nel cuore di Roma, lasciando il pubblico senza fiato.

Nile Rodgers & CHIC arriva il 15 luglio al Roma Summer Fest. Con una carriera senza precedenti, Nile Rodgers è un'icona che ha segnato intere generazioni con successi indimenticabili e una produzione musicale capace di attraversare epoche e stili. Con Nile Rodgers & CHIC si celebra la musica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Nile Rodgers, una leggenda pronta a entrare nell’Arena: "Si ballerà e vi divertirete" - Il leggendario Nile Rodgers si prepara a infiammare l’Arena della Regina di Cattolica il 18 luglio. Con i suoi classici come "Le Freak" e "Everybody Dance", il musicista statunitense promette uno spettacolo all'insegna del divertimento e delle sorprese.

