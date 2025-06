Niky Savage svela la tracklist di RAPPER | il primo album ufficiale in uscita l’11 luglio 2025

Niky Savage, talento emergente della scena rap italiana, svela finalmente la tracklist del suo attesissimo primo album “RAPPER”, in uscita il 11 luglio 2025 per Warner Music Italy. Con 12 tracce e featuring d’eccezione, il progetto promette di catturare l’ascoltatore con il suo stile crudo, autentico e senza filtri. In “RAPPER” Niky Savage si prepara a conquistare il panorama musicale con un debutto che non passerà inosservato, segnando un nuovo capitolo per la sua carriera e per la scena rap italiana.

Il progetto discografico si compone di 12 brani che mettono in luce lo stile crudo, diretto e senza filtri dell'artista milanese di origini napoletane. In "RAPPER" Niky Savage si racconta con testi autobiografici e sonorità urban, alternando introspezione e rabbia, melodia e realness. Tra le collaborazioni più attese: Artie 5ive, Lazza, Nayt, Jamil, Faneto e Rhove, per un mix perfetto tra featuring consolidati e nuove sorprese.

