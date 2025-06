Niente contromisure all’Ue conviene un accordo sui dazi al 10 per cento

In un mercato globale sempre più complesso, la strategia più saggia potrebbe essere quella di puntare sulla stabilità anziché sull’inasprimento delle tariffe. L’Unione europea, in particolare, potrebbe beneficiare di un accordo che mantenga i dazi americani al 10%, evitando rischi e tensioni commerciali. La scelta di non imporre contromisure si rivela così una mossa lungimirante, volta a proteggere gli interessi economici di entrambe le parti e garantire un equilibrio duraturo.

La verità, sui dazi americani, è che all’Unione europea converrebbe non fare nulla: trovare un accordo per stabilizzare le tariffe Usa attuali al 10 per cento, e non imporre contromisureContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Niente contromisure, all’Ue conviene un accordo sui dazi al 10 per cento

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - cento - niente

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

NIENTE CONTROMISURE, ALL’UE CONVIENE UN ACCORDO SUI DAZI AL 10 PER CENTO (Il Foglio Quotidiano, Lorenzo Borga, 30 giugno 2025) L’Unione Europea sembra orientata a evitare ritorsioni contro i dazi americani del 10%, puntando invece a un Vai su X

La Banca europea per gli investimenti ha firmato un nuovo accordo con il ministero dell’Economia e quello della Difesa italiano per un finanziamento da 107,5 milioni di euro destinato all’acquisto di elicotteri per l’esercito Vai su Facebook

DAZI, STATI UNITI-CANADA: ACCORDO COMMERCIALE ENTRO IL 21 LUGLIO; Tira e molla Trump potrebbe prorogare la sospensione dei dazi, ma l’accordo con l’Ue è lontano; Summit Nato, sì al 5% in difesa: Spagna si oppone e Trump alza i dazi.

Regno Unito, in vigore i dazi ridotti sulle auto: rimane il nodo su acciaio e alluminio - Restano invece in sospeso i negoziati per le esenzioni sui dazi su acciaio e alluminio, ancora al 25 per cento. Secondo lettera43.it

Dazi, Ottawa: “Accordo Usa-Canada entro il 21 luglio” - Gli Stati Uniti e il Canada torneranno al tavolo delle trattative per risolvere la disputa commerciale sui dazi entro il prossimo 21 luglio ... Scrive msn.com