Nico Paz si allontana dall’Inter! Real Madrid verso una scelta – Sky

Nico Paz si avvicina sempre di più a un futuro lontano dall’Inter e vicino al Como, con il Real Madrid pronto a lasciar andare il suo giovane talento. La decisione di non esercitare il diritto di recompra apre le porte a una nuova avventura per l’argentino, che potrebbe rimanere in Serie B nella prossima stagione. Un capitolo che potrebbe segnare un nuovo inizio per Paz e il suo percorso professionale.

Nico Paz sembra sempre più vicino alla permanenza al Como nella prossima stagione, con l'Inter che non può far altro che registrare una realtà. DECISIONE VICINA – I destini di Nico Paz e Inter non appaiono destinati a incontrarsi, almeno nella prossima stagione. Questo è quanto confermato da Sky Sport, secondo cui il Real Madrid non dovrebbe esercitare il diritto di recompra dal Como. Una decisione che comporterà la permanenza dell'argentino nel Club lariano, in piena aderenza rispetto a quanto chiesto da Cesc Fabregas nel corso degli ultimi mesi. Il tecnico catalano, infatti, si è impegnato in prima persona per convincere le merengues dell'opportunità di far restare il gioiello sudamericano in Italia – dove potrà crescere giocando con continuità – almeno per un'altra stagione.

