Nico Paz rimarrà al Como? Arriva la risposta definitiva sulla situazione del giocatore lombardo

Nico Paz rimarrà al Como anche nella prossima stagione, consolidando la sua presenza nel calcio italiano. L’accordo con il Real Madrid, che prevede una recompra, garantisce al club lombardo un investimento strategico e un potenziale di crescita. Questa scelta rappresenta un passo fondamentale per il talento argentino, pronto a far risplendere le sue qualità in Serie B. Il futuro del giocatore si prospetta ricco di opportunità e successi.

Nico Paz resta al Como: accordo con recompra per il Real Madrid. I dettagli sull'affare della squadra lombarda Il futuro di Nico Paz sarà ancora in Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il talentuoso centrocampista argentino proseguirà la sua avventura con il Como anche nella stagione 20252026. Una conferma importante per il club

