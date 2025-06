Nico Paz resta al Como per un'altra stagione | il Real Madrid rinuncia al diritto di recompra

Nico Paz rimane al Como per un’altra stagione, dopo che il Real Madrid ha deciso di non esercitare immediatamente il diritto di recompra. Questa scelta offre al talentuoso attaccante l’opportunità di crescere e consolidarsi in Italia, mentre i Blancos mantengono due anni per ripensarci. Un’operazione strategica che potrebbe riservare sorprese sia per il futuro di Paz che per le sorti di questa collaborazione. Continua a leggere.

Nico Paz Juventus, l’Inter insiste per il gioiello del Como: spunta l’incontro a cena! Gli ultimi aggiornamenti - Nico Paz, talentuoso gioiello argentino, continua a attirare l'attenzione del calcio italiano, con l'Inter che intensifica i suoi sforzi per assicurarselo.

