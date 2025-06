Nico Paz Juve il Real Madrid ha deciso | svelato il futuro del gioiello argentino Ecco dove giocherà nella prossima stagione

Il futuro di Nico Paz, il talento argentino in orbita Juventus, si fa ancora più chiaro: il Real Madrid ha deciso di non ingaggiarlo questa estate. Dopo aver concluso l’accordo con Franco Mastantuono, il gioiello del Como continuerà a maturare sotto la guida di Cesc Fabregas, al club lombardo, per un’altra stagione. Ecco cosa ci riserva il prossimo anno, tra sogni di mercato e strategie dei grandi club.

Nico Paz Juve, il Real Madrid ha deciso: svelato il futuro del talento del Como. Ecco dove giocherà nella prossima stagione. Dopo l'accordo per Franco Mastantuono, il Real Madrid non ingaggerà Nico Paz quest'estate. Il gioiello argentino rimarrà al Como sotto la guida di Cesc Fabregas per un'altra stagione, come confermato dal Real. A riferirlo è Fabrizio Romano. Il Real Madrid avrà una clausola di riacquisto di 9 milioni di euro per l'estate 2026 e di 10 milioni di euro per l'estate 2027. Anche il calciomercato Juve, però, continua a tenerlo d'occhio.

