Nico Paz Inter Marotta torna alla carica | ecco la strategia e cosa filtra ora

Nico Paz, Inter, Marotta: torna a entusiasmare i tifosi nerazzurri. Beppe Marotta si rimette in movimento per un colpo di mercato strategico, puntando sul giovane talento e preparando il terreno per le mosse più cruciali della stagione. La decisione su Calhanlu sarà il banco di prova, ma intanto filtrano le prime indiscrezioni sulla nuova strategia dell’Inter. Il futuro del centrocampo dipende da queste scelte: ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Nico Paz Inter, Beppe Marotta torna alla carica per il colpo di calciomercato: ecco la strategia del club nerazzurro e cosa filtra ora sul giocatore. Il futuro del mercato dell’ Inter, per quanto riguarda il centrocampo, sembra dipendere dalla decisione di Hakan Calhanoglu. Se l’offerta del Galatasaray dovesse arrivare e venire accettata dai nerazzurri, a quel punto la dirigenza, capitanata da Ausilio e Marotta, dovrà muoversi per individuare un sostituto. Le piste che conducono a Rovella della Lazio e ad Ederson dell’ Atalanta, come riportato da La Gazzetta dello Sport, appaiono al momento difficili da percorrere, soprattutto per le cifre richieste e la concorrenza agguerrita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, Marotta torna alla carica: ecco la strategia e cosa filtra ora

