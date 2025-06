Nico Paz Inter arriva la decisione del Real Madrid sulla recompra | scelta a sorpresa può cambiare il futuro

Il futuro di Nico Paz si fa sempre più incerto e intrigante. Dopo una stagione brillante con il Como, il giovane talento classe 2004 era in cima alle preferenze dell'Inter, che sperava di portarlo in nerazzurro durante l’estate. Tuttavia, la decisione del Real Madrid di non esercitare la recompra apre scenari imprevedibili e potrebbe cambiare le sorti di questa trattativa, lasciando tutti con il fiato sospeso e nuove opportunità all’orizzonte.

Nico Paz Inter, le ultime sul possibile trasferimento del centrocampista del Como in nerazzurro durante la sessione estiva di calciomercato. Sorpresa nel futuro di Nico Paz, talento classe 2004 e protagonista nell’ultima stagione con la maglia del Como. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Real Madrid – che aveva la possibilità di esercitare oggi la prima recompra – ha deciso di non riscattarlo, almeno per ora. Una scelta che apre scenari interessanti anche in chiave Inter. I nerazzurri, infatti, hanno da tempo messo gli occhi sul trequartista argentino, e sognano di portarlo alla corte di Cristian Chivu, magari per inserirlo gradualmente nel progetto tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, arriva la decisione del Real Madrid sulla recompra: scelta a sorpresa, può cambiare il futuro

