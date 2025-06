Nico Paz il Real Madrid non lo recompra! Assalto Inter rinviato

Nico Paz continuerà a far sognare i tifosi del Como anche nella prossima stagione. Il giovane talento argentino, dopo un’annata positiva in riva al lago, rimarrà in Italia poiché il Real Madrid ha rinunciato a esercitare il diritto di recompra, fissato a 9 milioni di euro. Come stabilito dagli accordi, i Blancos potranno esercitare nuovamente questa opzione solo in futuro, ma per ora Paz resta un gioiello del Como, pronto a distinguersi ancora.

Nico Paz continuerà a vestire la maglia del Como anche nella prossima stagione. Il giovane talento argentino, reduce da un’annata positiva in riva al lago, non farà ritorno al Real Madrid quest’estate: oggi, infatti, è scaduto ufficialmente il diritto di recompra da parte dei Blancos, fissato a 9 milioni di euro. AL COMO – Come stabilito dagli accordi tra Como e Real Madrid al momento della cessione, i madrileni potranno esercitare nuovamente una clausola di riacquisto tra dodici mesi, e in alternativa anche nel 2027, ma a condizioni differenti. La scadenza odierna chiude dunque ogni spiraglio immediato per un ritorno del giocatore a Valdebebas, e di riflesso anche per l’Inter, che negli ultimi mesi aveva manifestato un concreto interesse per il classe 2004. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Nico Paz, il Real Madrid non lo recompra! Assalto Inter rinviato

L'#Inter lavora al doppio colpo: Nico #Paz + Giovanni #Leoni. Per il primo tutto passa dalla recompra che il #RealMadrid dovrà decidere se esercitare entro metà luglio. Per il secondo il #Parma parte da una valutazione tra i 25 e i 30 milioni, che può essere ab

