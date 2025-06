Nico Gonzalez Juventus l’argentino è sul mercato! Svelate le cifre richieste dal club bianconero per la sua cessione immediata Ultimissime

Nico Gonzalez, talento argentino in forza alla Juventus, è al centro delle attenzioni di mercato. Con un prezzo di vendita tra i 25 e i 30 milioni di euro, la società bianconera valuta con decisione il suo futuro, spinta dalla volontà di fare cassa e ristrutturare la rosa. L’interesse delle big europee potrebbe accelerare le trattative, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi imminenti. Il futuro dell’attaccante si deciderà nelle prossime settimane, ecco cosa c’è da sapere.

Nico Gonzalez Juventus, l’argentino è sul mercato! Il prezzo fissato dalla società bianconera per la sua cessione. Come rivelato dal Corriere dello Sport, il mercato Juventus avrebbe individuato in Nico Gonzalez un altro possibile partente nel corso dell’estate. L’argentino sarebbe stato già bocciato dal club. Prezzo già fissato per lui: la dirigenza della Juventus chiederebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro, con i primi interessamenti in arrivo anche dall’ Arabia Saudita. Anche Nico Gonzalez è ora a rischio cessione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juventus, l’argentino è sul mercato! Svelate le cifre richieste dal club bianconero per la sua cessione immediata. Ultimissime

Nico Gonzalez Argentina, ufficiali i pre-convocati del CT Scaloni: ecco la decisione sull’attaccante della Juventus. La lista completa - Nico Gonzalez è tra i pre-convocati del CT Scaloni per la Nazionale Argentina in vista degli impegni di giugno.

