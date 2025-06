Nice Footwear amplia la filiera e acquisisce ’Emmepier’

l’ambizioso percorso di crescita di Nice Footwear, che mira a consolidare la propria posizione nel mercato globale. Con questa acquisizione, l’azienda potenzia la propria filiera, integrando competenze di alta qualità e rafforzando la propria presenza nel segmento del lusso. Un’innovazione strategica che apre nuove opportunità e garantisce un futuro all’insegna dell’eccellenza e della sostenibilità nel settore calzaturiero italiano.

NICE FOOTWEAR, realtà padovana attiva nel settore calzaturiero e partecipata dal fondo vicentino Palladio holding, ha annunciato, nelle scorse settimane, l’acquisizione di una vera e propria eccellenza del distretto delle calzature del Brenta: parliamo del tomaificio Emmepier, che ha sede a Vigonza (Pd) ed è specializzato nella produzione di tomaie per il settore delle calzature di lusso. L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel piano di sviluppo industriale del gruppo Nice footwear Spa, avviato già nel 2020 per dar vita a un polo manifatturiero veneto a servizio delle maison del lusso, attraverso un processo di integrazione verticale della filiera ‘made in Italy’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net