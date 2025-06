Nibionno tamponamento in Statale 36 | furgone sperona un' autocisterna carica di gas

Un incidente inquietante si è verificato questa mattina a Nibionno, lungo la Statale 36, coinvolgendo un furgone e un’autocisterna carica di gas. La collisione, avvenuta intorno alle 10.30 in direzione Nord, ha sollevato immediatamente preoccupazioni per la sicurezza grazie alla presenza di materiale pericoloso a bordo dell'automezzo. La dinamica dell'incidente e le successive operazioni di soccorso sono ancora in corso, ma la scena ha acceso l’allarme tra i residenti e le autorità locali.

Nibionno (Lecco), 30 giugno 2025 – Incidente in Statale 36. Tra i veicoli coinvolti anche un' autocisterna carica di gas. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi intorno alle 10.30 sul tratto della Milano – Lecco della Supestrada, all'altezza di Nibionno, in direzione nord, da Lecco verso Milano. Il conducente di un furgone ha tamponato un'autobotte carica di casa che lo precedeva. Il camionista alla guida dell'autobotte che trasporta la sostanza pericolosa ha subito accostato sulla corsia di emergenza e si è fermato per verificare la situazione. Non si registrano feriti, ma si è temuto per possibili fughe di gas e contaminazioni ambientali, o, peggio, per eventuali esplosioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nibionno, tamponamento in Statale 36: furgone sperona un'autocisterna carica di gas

In questa notizia si parla di: carica - nibionno - statale - furgone

Nibionno, tamponamento in Statale 36: furgone sperona un'autocisterna carica di gas.

Nibionno, la donna (senza nome) uccisa da un furgone pirata: caccia a un mezzo ripreso dalle telecamere - Il Giorno - Una donna è stata trovata morta questa mattina, 23 dicembre, attorno alle 8, sul controviale della Statale 36 in direzione Milano, in ... Si legge su ilgiorno.it

Nibionno, donna investita e uccisa da un furgone: il corpo lasciato in strada. È caccia al pirata - È stata investita da un furgone pirata la donna trovata morta in strada in via Valassina a Nibionno, nel Lecchese. Segnala milano.repubblica.it