New Flyng Balls e Cmo, unione a un passo.

Mentre giugno si conclude, l'attenzione si sposta sul vivace mercato delle 'minors' bolognesi, con il focus su New Flying Balls e Cmo Ozzano. Le voci di una possibile unione tra queste due realtà , in forte fermento, stanno creando grande entusiasmo tra gli appassionati. La sessione estiva promette novità cruciali per il futuro del basket locale: restate con noi, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Mentre cala il sipario sul mese di giugno, si alza invece quello sul complesso proscenio delle 'minors' bolognesi, che in attesa della composizione dei nuovi campionati 20252026 (già pubblicate le Doa) sono al lavoro per la sessione di mercato estivo. In B Interregionale sono giorni caldissimi per il trittico formato da New Flying Balls, attorno ai quali si sta vociferando circa una possibile unione con la neopromossa Cmo Ozzano (in settimana si scioglieranno le riserve), Bologna 2016, che come preannunciato nell'ultimo mese potrebbe chiudere i battenti se non dovesse allinearsi il progetto di joint-venture sull'asse Bologna-Imola del presidente Rossano Guerri, e Olimpia Castello, che dopo l'ingaggio di coach Claudio Agresti e gli addii di 'Slava' Zhytaryuk e Jacopo Gianninoni è prossima all'annuncio di 4 nomi provenienti dall'area ozzanese-imolese.

