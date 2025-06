Network nazionale Borghi della lettura | nominato il referente per Ceglie Messapica

Ce gliie Messapica si arricchisce di un nuovo capitolo culturale: Antonello Laveneziana è stato nominato referente locale del network nazionale "Borghi della Lettura" per il biennio 2025-2026. Questo prestigioso progetto, nato nel 2015, mira a valorizzare e promuovere i piccoli centri italiani attraverso la cultura e la lettura, trasformandoli in autentici punti di riferimento letterari e sociali. Un passo importante per rafforzare l’identità culturale del nostro territorio e che promette grandi novità.

CEGLIE MESSAPICA - È stato nominato nelle scorse settimane il referente locale di Ceglie Messapica, per il 2025 e il 2026, del network nazionale "Borghi della lettura": è Antonello Laveneziana. Si tratta di un progetto nato nel 2015 con l'obiettivo di creare un marchio nazionale al fine di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: ceglie - nazionale - messapica - network

Premio letterario nazionale “Città di Ceglie Messapica”: nella giuria gli studenti del "Majorana" - La quarta edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica” si avvicina al suo momento culminante: la proclamazione dei dieci finalisti.

Pta di Ceglie Messapica, dal 30 luglio attivo il SERD Dal 30 luglio il Pta di Ceglie Messapica ospiterà l’Unità operativa semplice SERD Francavilla Fontana-Ceglie, afferente al Dipartimento per le dipendenze patologiche della Asl Brindisi. Il SERD, che ha attu Vai su Facebook

Network nazionale Borghi della lettura: nominato il referente per Ceglie Messapica; Grave disservizio Internet a Ceglie Messapica, la Lubes ringrazia sindaco e Telecom Italia per l’immediato intervento; Oggi Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera contro le mafie, sarà a Brindisi e Ceglie Messapica.

Ceglie Messapica, il MAC900 torna alla città: l’ex mattatoio rinasce come spazio culturale - Ceglie Messapica, 23 giugno 2025 – Torna a vivere il MAC900, l’ex mattatoio comunale di Ceglie Messapica, ora riconvertito in uno spazio culturale polifunzionale grazie al progetto “Luoghi Comuni”, pr ... Secondo brindisisera.it

Previsioni Meteo Ceglie Messapica - Centro Meteo Italiano - Meteo Ceglie Messapica, Previsioni Meteo e del Tempo, Allerta Maltempo a Ceglie Messapica oggi, domani, fine settimana, week end e 15 giorni, neve, weather Ceglie Messapica. Da centrometeoitaliano.it