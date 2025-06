Netflix da The Sandman 2 a The Old Guard 2 e La città proibita | tutti i titoli di luglio

L'estate si infiamma con nuove entusiasmanti uscite su Netflix! Da The Sandman 2 a The Old Guard 2, passando per l’attesissima La città proibita, luglio si prepara a regalarci un caleidoscopio di emozioni, avventure e sorprese. Se sei pronto a scoprire cosa ti aspetta sulla piattaforma, preparati a vivere un mese ricco di novità imperdibili. Ecco tutto quello che devi sapere sui titoli più attesi del mese!

Tutte le novità, le serie, i film e i titoli che troveremo a luglio su Netflix. Scopriamo cosa potremo vedere sulla piattaforma. Nuovi titoli in arrivo a luglio su Netflix: The Sandman 2, la nuova serie di Lena Dunham Too much, il film The Old Guard 2 e in arrivo in piattaforma l'acclamato, italiano, La città proibita. Scopriamo tutti i titoli. Le serie tv Di seguito, le serie che troveremo su Netflix a luglio: Dandan S2, dal 3 luglio The Sandman S2, dal 3 luglio (volume 1) e dal 24 luglio (volume 2) L'estate in cui Hikaru è morto, dal 5 luglio Too much, dal 10 luglio Sakamoto Days S1 parte 2, dal 14 luglio The Chosen S1-S4, dal 14 luglio Untamed

