Netanyahu ' intollerabili gli attacchi dei coloni all' Idf'

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu condanna con fermezza gli attacchi dei coloni contro l'IDF, definendoli intollerabili e inaccettabili in ogni stato di diritto. La sua dichiarazione sottolinea la necessità di garantire la sicurezza e la stabilità , invitando le autorità a indagare e perseguire i responsabili. In un contesto di tensione crescente, è fondamentale che tutte le parti rispettino le leggi per preservare la pace e la convivenza.

"Nessun Paese civile può tollerare atti violenti e anarchici come l'incendio di un'installazione militare, il danneggiamento di proprietĂ dell'Idf e le aggressioni al personale di sicurezza da parte di cittadini dello Stato". Lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu nel condannare le ultime violenze dei coloni contro l' esercito israeliano, invitando le forze dell'ordine a indagare sull'incidente e a perseguire i "rivoltosi" ma sottolineando tuttavia che si tratta di una minoranza marginale: "La comunitĂ dei coloni è un modello" e "non permetteremo a pochi violenti e fanatici di macchiare un'intera comunitĂ ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu, 'intollerabili gli attacchi dei coloni all'Idf'

