Nessuna tregua per i prossimi giorni | caldo africano e temperature sopra la media

Nessuna tregua all'orizzonte: il caldo africano continuerà a imperversare sulla Sicilia, con temperature che superano di 5-6 gradi la media stagionale e un sole implacabile. A Palermo, si prevedono massime tra 32 e 35°C, accompagnate da un’afa intensa che renderà le giornate ancora più afose. Preparatevi a vivere un’ondata di calore senza precedenti, che richiede attenzione e misure di sicurezza adeguate.

Nessuna tregua: la settimana prosegue all’insegna del caldo africano con sole incontrastato e temperature fino a 56 gradi sopra la media stagionale. Sono queste le previsioni di Carlo Migliore di 3bmeteo per Palermo e la provincia. "Sulla città sono previste massime tra 32 e 35° gradi con afa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Svolta meteo, in arrivo temporali "violenti" e stop al caldo africano Vai su Facebook

Meteo: caldo senza tregua anche a inizio luglio, con tanta afa e notti tropicali; Meteo, il caldo non dà tregua: bollino rosso in sei città. Dove e quanto durerà; A Torino arriva il weekend più caldo dell'anno: afa e temperature fino a 40 gradi.

Meteo, il caldo non dà tregua: bollino rosso in sei città. Dove e quanto durerà - Prepariamoci a vivere giornate da record, perché la canicola africana ha deciso di non mollare la presa sull’Italia e di trasformare il nostro Paese in un vero e proprio forno a cielo aperto. Si legge su tg24.sky.it

Caldo record, è stata la temperatura più alta mai registrata a Roma - E' caldo ad oltranza con 40 gradi all'ombra da Nord a Sud: e la persistenza dell'anticiclone africano sull'Italia soffoca anche l'Europa settentrionale, mette in allerta paesi come la ... Segnala informazione.it