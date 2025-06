Nessuna certezza sul futuro | i 12mila precari della giustizia protestano a un anno dalla scadenza dei contratti

Dopo un anno dalla scadenza dei loro contratti, i 12.000 precari della giustizia manifestano con urgenza, simbolo di incertezze che pesano sul sistema e sui professionisti coinvolti. Questi lavoratori, assunti con fondi europei per sostenere il PNRR, vivono nell’attesa di una stabilizzazione che ancora non arriva, mettendo a rischio il funzionamento di un settore fondamentale per la nostra società . La domanda è: quanto ancora si dovrà aspettare?

Dodicimila dipendenti statali ancora senza certezze sulla stabilizzazione a un anno esatto alla scadenza dei loro contratti a termine, prevista per il 30 giugno del 2026. Sono i precari della giustizia assunti con fondi europei per raggiungere gli obiettivi del Pnrr: gli addetti all' Ufficio per il processo – funzionari laureati con il compito di assistere i magistrati nello studio delle cause – ma anche amministrativi e tecnici, al lavoro negli uffici giudiziari di tutta Italia. A più di tre anni dall'entrata in servizio dei primi assunti (febbraio 2022), e dopo una proroga già concessa, il governo non ha ancora dato una risposta certa sul loro futuro: i fondi stanziati finora, infatti, coprono l'assunzione a tempo indeterminato di soli tremila lavoratori, circa uno su quattro, che verranno individuati in base a criteri ancora ignoti.

