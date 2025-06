Neonati uccisi sì perizia psichiatrica

Inizia un percorso giudiziario complesso e delicato che vede coinvolta Chiara Petrolini, giovane accusata di aver tragicamente tolto la vita ai suoi neonati. La Corte di Parma ha deciso di affidare una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e volere, un passo fondamentale per comprendere le motivazioni e le eventuali responsabilità . Il processo si apre con molte domande ancora senza risposta, lasciando tutti in attesa di chiarimenti.

11.14 La Corte di assise di Parma ha disposto una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere di Chiara Petrolini e sulla sua eventuale pericolosità sociale. L'incarico sarà conferito il 15 settembre, quando saranno ascoltati anche i primi testimoni. E' l'esito della prima udienza del processo alla 21enne accusata di duplice omicidio premeditato e di soppressione dei corpi dei due figli neonati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: neonati - perizia - psichiatrica - uccisi

Neonati sepolti, tra i testimoni l’ex fidanzato di Chiara Petrolini. Sulla perizia psichiatrica è già scontro - Il processo a Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso due neonati appena nati, si appresta a entrare nel vivo.

Si apre questa mattina a Parma il processo per Chiara Petrolini, accusata di duplice omicidio e occultamento di cadavere dei suoi due neonati. La Procura punta sulla premeditazione. Fondamentale sarà la perizia psichiatrica. La diretta dell’inviata @elenapa Vai su X

+++Neonati Traversetolo, oggi inizia il processo per Chiara Petrolini +++ Inizierà alle 9.30 davanti alla Corte d’assise del Tribunale di Parma la prima udienza del processo a carico di Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo accusata di aver ucciso e sepolt Vai su Facebook

Chiara Petrolini, la Corte dispone la perizia psichiatrica: la 21enne è accusata di aver ucciso e seppellito i; Neonati uccisi, disposta perizia psichiatrica; Mesi di indagini e misteri, i testimoni e la perizia psichiatrica. Chiara Petrolini, inizia il processo: cosa succede domani.

Perizia psichiatrica su Chiara Petrolini, a processo per aver ucciso i figli neonati - PARMA – La Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, ritiene necessario disporre una perizia psichiatrica sulla capacità ... Come scrive reggionline.com

Chiara Petrolini, la Corte dispone la perizia psichiatrica: la 21enne è accusata di aver ucciso e seppellito i suoi due neonati - «Non c'è nulla nella cartella clinica del'imputata di psichiatrico o psicologico», ha ... Si legge su ilgazzettino.it