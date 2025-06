Neonati sepolti in giardino al via il processo per Chiara Petrolini Rischia l' ergastolo

Un caso sconvolgente scuote l’Italia: Chiara Petrolini, 22enne, rischia l'ergastolo per aver ucciso con premeditazione i suoi due neonati, nascosti e seppelliti nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo. La tragica vicenda solleva profonde riflessioni sulla salute mentale e sulla tutela dei minori. Le fasi del processo, tra ricostruzioni, indagini e perizie psichiatriche, saranno decisive per far luce su questa drammatica vicenda.

La 22enne è accusata di aver ucciso con premeditazione i due figli appena nati e seppellito i cadaveri nella villetta di famiglia a Vignale di Traversetolo. La ricostruzione, le indagini e lo scontro sulla perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Neonati sepolti in giardino, al via il processo per Chiara Petrolini. Rischia l'ergastolo

In questa notizia si parla di: neonati - sepolti - giardino - processo

Neonati sepolti in giardino a Parma, Chiara ai domiciliari. Per la Cassazione non può ripetere il reato - La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per Chiara, coinvolta nel caso dei neonati sepolti nel giardino di Parma.

ULTIM'ORA - Rimane ai domiciliari la donna che ha ucciso e sepolto i figli neonati. Vai su Facebook

Neonati sepolti in giardino, al via il processo per Chiara Petrolini. Rischia l'ergastolo; Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini a processo per il duplice omicidio dei figli; Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini a processo per omicidio premeditato e soppressione di cadavere: La prima udienza a giugno.

Neonati sepolti, al via il processo a Chiara Petrolini - Per l'accusa li avrebbe uccisi subito dopo averli partoriti ... Da rainews.it

Neonati sepolti in giardino: Chiara Petrolini a processo per tutti i reati contestati - MSN - Chiara Petrolini andrà a processo in Corte di assise a Parma, per tutti i reati contestati, con prima udienza fissata per il 30 giugno alle 9. Lo riporta msn.com