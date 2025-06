Neonati sepolti in giardino al via il processo a Chiara Petrolini Chiesta perizia psichiatrica

Nel cuore di un’indagine che ha sconvolto l’opinione pubblica, Chiara Petrolini si trova ora sul banco degli imputati con accuse gravissime. La richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa apre nuovi scenari sulla sua eventuale instabilità mentale, mentre la Procura suggerisce di attendere i risultati dell’istruttoria. Un caso complesso che tiene in sospeso il destino di una madre e delle sue vittime innocenti, lasciando aperta ogni possibilità.

La difesa della giovane, accusata di duplice omicidio premeditato e di soppressione dei cadaveri dei due figli neonati, ha chiesto verifiche sul suo stato psichico. La pm non si è opposta alla richiesta, ma ha suggerito ai giudici di attendere almeno una parte dell’istruttoria. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Neonati sepolti in giardino, al via il processo a Chiara Petrolini. Chiesta perizia psichiatrica

In questa notizia si parla di: neonati - sepolti - giardino - processo

Neonati sepolti in giardino a Parma, Chiara ai domiciliari. Per la Cassazione non può ripetere il reato - La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per Chiara, coinvolta nel caso dei neonati sepolti nel giardino di Parma.

ULTIM'ORA - Rimane ai domiciliari la donna che ha ucciso e sepolto i figli neonati. Vai su Facebook

Neonati sepolti in giardino, al via il processo per Chiara Petrolini. Rischia l'ergastolo; Neonati sepolti, al via processo a Chiara Petrolini: chiesta la perizia psichiatrica; Neonati sepolti in giardino, al via il processo a Chiara Petrolini. Chiesta perizia psichiatrica.

Neonati sepolti in giardino, al via il processo per Chiara Petrolini. Rischia l'ergastolo - La 22enne è accusata di aver ucciso con premeditazione i due figli appena nati e seppellito i cadaveri nella villetta di famiglia a Vignale di Traversetolo. Lo riporta msn.com

Neonati morti, al via il processo a Chiara Petrolini - Oggi, a Parma, in Corte d’assise, inizia il processo alla studentessa di 21 anni che deve rispondere del duplice omicidio dei suoi figli, fatti morire appena partoriti Inizia oggi, a Parma, in Corte d ... Riporta tg24.sky.it