Neonati sepolti Corte dispone la perizia psichiatrica

La Corte di Assise di Parma ha deciso di disporre una perizia psichiatrica su Chiara Petrolini, valutando la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti e il rischio di pericolosità sociale. Questa decisione apre un nuovo capitolo nel processo, con l'obiettivo di chiarire tutti gli aspetti psicopatologici coinvolti. La prima udienza del dibattimento si è dunque ...

La Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, ritiene necessario disporre una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere all'epoca dei fatti di Chiara Petrolini ed eventualmente la sua pericolosità sociale. Il conferimento dell'incarico, a periti che saranno nominati extra-udienza, sarà fatto il 15 settembre, quando saranno sentiti anche i primi testimoni. La prima udienza del dibattimento si è dunque conclusa con la decisione sulla perizia, chiesta dalla difesa dell'imputata accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei due figli neonati.

