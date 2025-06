Neonati sepolti Corte d’assise di Parma dispone perizia psichiatrica per Chiara Petrolini

Una terribile tragedia scuote la comunità di Vignale di Traversetolo, dove Chiara Petrolini è ora sottoposta a perizia psichiatrica. La Corte d’assise di Parma ha deciso di approfondire il suo stato mentale, nell’ambito di un caso che ha sconvolto l’intera regione. La valutazione offrirà chiarimenti fondamentali sulla natura dell’accaduto, portando alla luce una verità complessa e difficile da accettare.

(Adnkronos) – Disposta la perizia psichiatrica per Chiara Petrolini, la ragazza di Vignale di Traversetolo accusata di aver ucciso, in maniera premeditata, i propri due figli neonati nell’aprile del 2023 e nell’agosto del 2024, seppellendo poi i corpicini nel giardino di casa. Lo ha stabilito la Corte d’assise di Parma, riunitasi questa mattina presso il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: neonati - corte - assise - parma

