Un caso scioccante scuote Parma: Chiara Petrolini, accusata di aver sepolto i propri neonati, affronta ora un processo che vede disposta una perizia psichiatrica. La Corte ha accolto la richiesta della difesa, aprendo uno spiraglio di incertezza sulla sua condizione mentale. La decisione si inserisce in un contesto delicato e complesso, che coinvolge le vite di una giovane e delle sue vittime. Un’ulteriore tappa nel difficile percorso giudiziario di questa vicenda che tiene col fiato sospeso l'intera comunità .

La Corte di assise di Parma ha accolto la richiesta della difesa dell'imputata. La pm non si era opposta, pur sottolineando che "nella vita e nella storia della ragazza non c'è nulla che possa anche solo insinuare il dubbio di una patologia". La giovane di Vignale di Traversetolo è accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei due figli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Neonati sepolti, al via il processo a Chiara Petrolini: disposta la perizia psichiatrica

