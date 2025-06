Neonati sepolti al via il processo a Chiara Petrolini | chiesta la perizia psichiatrica

Il processo a Chiara Petrolini, accusata di aver sepolto i propri neonati, si apre con una svolta cruciale: la richiesta di una perizia psichiatrica. La Procura, pur non opponendosi, ha evidenziato che nulla nella vita della giovane di Vignale di Traversetolo suggerisce una patologia mentale. Un caso che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla fragilità e le motivazioni dietro gesti tanto drammatici. La verità si farà strada nelle aule di tribunale.

La pm non si è opposta, pur sottolineando che "nella vita e nella storia della ragazza non c'è nulla che possa anche solo insinuare il dubbio di una patologia psichiatrica". La giovane di Vignale di Traversetolo (Parma), è accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei due figli.

