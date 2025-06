Neonati morti | Corte dispone perizia psichiatrica per Petrolini

In un caso che ha scosso la comunità di Parma, la Corte ha disposto una perizia psichiatrica per Chiara Petrolini, accusata del tragico doppio omicidio dei suoi neonati. La decisione apre nuove prospettive e interrogativi sulla maturità mentale della madre coinvolta in questa drammatica vicenda. L’udienza è fissata per il 15 settembre, quando saranno nominati i periti che contribuiranno a fare luce sul caso.

Parma, 30 giu. (LaPresse) – “La Corte ha disposto che si proceda a perizia psichiatrica, quindi ha fissato l’udienza del 15 settembre per conferire l’incarico ai periti che sceglierà di designare”. Lo ha detto l’avvocato Nicola Tria, legale di Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusato del duplice omicidio e soppressione dei cadaveri dei due figli neonati, nel 2023 e nel 2024. Tria aveva richiesto per lei la perizia psichiatrica, durante la prima udienza del processo a carico della sua assistita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Neonati morti: Corte dispone perizia psichiatrica per Petrolini

