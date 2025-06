Neonati morti al via il processo | disposta la perizia psichiatrica per Chiara Petrolini

Si apre oggi a Parma un processo che scuote profondamente la comunità: Chiara Petrolini, giovane studentessa di 21 anni, deve rispondere dell’omicidio dei suoi neonati appena nati. La vicenda, segnata da drammatici risvolti, si arricchisce ora di una perizia psichiatrica disposta per chiarire le motivazioni dietro gesti così terribili. Un caso che solleva questioni spinose sulla mente umana e le fragilità invisibili.

Ha preso il via oggi, a Parma, in Corte d'assise, il processo a Chiara Petrolini. La studentessa di 21 anni - che ora è ai domiciliari - deve rispondere del duplice omicidio dei suoi figli, fatti morire appena partoriti. Il primo corpo è stato trovato il 9 agosto scorso. Il bambino era nato due giorni prima: la mamma lo aveva sepolto in giardino nella villetta di Vignale di Traversetolo, dove abita con la famiglia, e poi era partita per una vacanza con i genitori e il fratello. Un mese dopo, i Carabinieri avevano individuato anche i resti di un altro bambino. Erano sotto un palmo di terra dal 12 maggio 2023.

