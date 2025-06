Neonati morti a Parma al via processo a Chiara Petrolini | le immagini dall’aula

Un caso scioccante scuote Parma: si apre il processo a Chiara Petrolini, giovane di Vignale di Traversetolo, accusata di aver tragicamente perso i propri neonati e di averne nascosto i corpi. La vicenda, emersa nel 2023 e 2024, ha sconvolto la comunità locale. Con immagini dall’aula che documentano il procedimento, il processo mette sotto i riflettori un dramma familiare e le responsabilità di chi ha vissuto questa terribile sorte.

A Parma al via il processo a carico di Chiara Petrolini, la 21enne di Vignale di Traversetolo, accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei due figli neonati, partoriti e sepolti nel giardino della villetta di famiglia nel 2023 e nel 2024. Oltre alla ragazza, in aula sono presenti anche l’ex fidanzato, insieme ai suoi genitori, tutti costituiti parte civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Neonati morti, a Parma al via processo a Chiara Petrolini: le immagini dall’aula

