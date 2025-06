Nemmeno il tempo di incontrarsi | Guirassy ha accettato la Serie A | I suoi gol per lo scudetto e non solo

Nemmeno il tempo di incontrarsi: Guirassy ha già deciso di approdare in Serie A, portando con sé sogni di scudetto e gol che potrebbero cambiare le sorti del campionato. Uno degli attaccanti più promettenti d’Europa, la sua stagione con il Borussia Dortmund si è rivelata un successo, e ora il suo nome scalpita tra i più desiderati del mercato. La prossima mossa? Sarebbe il colpo di scena che tutti aspettavano.

Si tratta di uno degli attaccanti più interessanti d'Europa, che in estate potrebbe cambiare squadra e alzare il livello. La stagione 202425 di Serhou Guirassy con il Borussia Dortmund è stata straordinaria, consolidando il suo status di attaccante di primo piano in Europa. Dopo il trasferimento dallo Stoccarda nell'estate 2024, il guineano ha segnato 21 gol in 30 partite di Bundesliga, diventando il secondo miglior marcatore del campionato dietro a Harry Kane del Bayern Monaco. La sua media realizzativa di 0,73 gol per 90 minuti e un tasso di conversione del 30,16% evidenziano la sua efficienza sotto porta.