Nello Salza protagonista di Exit | omaggio a Ennio Morricone

Nello Salza, virtuoso della tromba e protagonista indiscusso del concerto "La tromba del Cinema – Omaggio a Ennio Morricone", accenderà la piazza di Bagnara Calabra con le emozioni senza tempo delle colonne sonore più celebri. Giovedì 3 luglio alle 21:30 in piazza Monte Carmelo, lasciatevi trasportare dalle note di questo omaggio unico, un evento gratuito promosso dal Comune per celebrare il talento e la genialità di Morricone. Un’occasione da non perdere!

Sarà Nello Salza, con il concerto La tromba del Cinema – Omaggio a Ennio Morricone, il protagonista dell’appuntamento di Exit – Deviazioni in arte e musica in programma a Bagnara Calabra, giovedì 3 luglio alle ore 21,30, in piazza Monte Carmelo. Un evento gratuito, promosso dal Comune e voluto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: salza - protagonista - exit - omaggio

EXIT – Deviazioni in arte e musica a Bagnara Calabra La tromba del Cinema – Omaggio a Ennio Morricone con Nello Salza; Festival EXIT: Deviazioni in arte e musica – NELLO SALZA IN CONCERTO.

L’omaggio a Ennio Morricone di Nello Salza - Il suo omaggio al grande maestro, giovedì 14 ottobre alle 21 al Teatro “Franco Costabile” di Lamezia Terme. Da rainews.it

Nello Salza omaggia Morricone. Il musicista del cinema in concerto - la Nazione - Si chiude oggi con il concerto di Nello Salza e dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" la rassegna “La Voce di ... Scrive lanazione.it