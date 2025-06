Nella seconda puntata del programma di Rai 1 spazio anche all' archeologia e alle fake news Ospiti Massimo Recalcati e Carlo Lucarelli

Stasera su Rai 1 alle 21.25 torna Alberto Angela con la seconda puntata di "Noos – L’avventura della conoscenza". Un viaggio tra archeologia, fake news e innovazione, ospitando anche Max Recalcati e Carlo Lucarelli. Dalle meraviglie di Civita Giuliana ai misteri dell'intelligenza artificiale, il programma ci guida alla scoperta del nostro passato e del futuro. Non mancate: un appuntamento imperdibile per chi ama scoprire, capire e interrogarsi.

Stasera alle 21.25 su Rai 1 secondo appuntamento con Alberto Angela e Noos – L'avventura della conoscenza, il programma di divulgazione scientifica in sei puntate di Rai Cultura. Dopo il racconto sull'amore e i suoi meccanismi, Angela conduce i suoi spettatori tra le mura del sito archeologici di Civita Giuliana, a poche centinaia di metri da Pompei. E poi tra i segreti della chirurgia plastica e nei meandri dell'intelligenza artificiale.

