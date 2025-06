Nella giornata nera di Taranto anche il fumo nero dell’incendio Canadair in azione

Una giornata drammatica avvolge Taranto in un'ombra di lutto e distruzione, tra dispersi in mare e un incidente fatale. Il cielo si tinge di nero, non solo per le tragedie vissute, ma anche per il vasto incendio di sterpaglie che ha richiesto l’intervento di Canadair. Un quadro allucinante che mette in luce la fragilità della nostra comunità e l’urgenza di intervenire. La speranza ora è che si possa ricostruire e superare questa fase difficile.

I dispersi in mare, con il ritrovamento di un cadavere. L’incidente stradale con due morti. Oggi per Taranto è una giornata nera. Ed è nero anche il fumo a corredo di questa situazione terribile. Il nero di un incendio molto vasto, partito da sterpaglie, che richiede oggi pomeriggio l’intervento di due Canadair per lo spegnimento.     L'articolo Nella giornata nera di Taranto anche il fumo nero dell’incendio Canadair in azione proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Nella giornata nera di Taranto anche il fumo nero dell’incendio Canadair in azione

In questa notizia si parla di: nero - giornata - nera - taranto

Ieri in Campania: giornata da bollino nero, una 66enne e un 11enne trovati morti in casa - Tragedia in Campania: una giornata segnata da un drammatico "bollino nero" dopo il ritrovamento di una 66enne e un 11enne senza vita.

Giornata Mondiale dell’Ambiente, a San Cataldo oltre quattrocento studenti impegnati in una raccolta straordinaria di rifiuti Nella stessa mattinata premiati rappresentanti delle istituzioni per il loro impegno nella tutela dell’ambiente Sono stati oltre quattrocento Vai su Facebook

Nella giornata nera di Taranto anche il fumo nero dell’incendio; Incendio all’ex Ilva di Taranto: fiamme e nube nera dall’Afo1, polemiche e paura (VIDEO); Incendio all’Ilva di Taranto: scoppia un tubo dell’altoforno, fiamme visibili da chilometri.

Taranto, incendio all'impianto Irigom nel quartiere Tamburi: nube nera e paura tra i residenti - Le prime analisi dell’aria sono attualmente in corso, ma le autorità invitano la popolazione alla massima cautela, soprattutto in presenza di soggetti vulnerabili, come bambini e anziani. Scrive giornaledipuglia.com

Colonna di fumo visibile a chilometri, aria irrespirabile e allarme tra i residenti. Evacuazioni escluse, ma scattano le misure di sicurezza - Colonna di fumo visibile a chilometri, aria irrespirabile e allarme tra i residenti. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it