Nel primo trimestre 2025 il deficit peggiora all’8,5% del Pil

Nel primo trimestre del 2025 l’ indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stimato al -8,5%, questo a causa di una crescita più marcata delle uscite rispetto alle entrate. Lo evidenzia l’ Istat: nello stesso periodo del 2024 il deficit si era arrestato all’8,2 per cento. Il saldo primario delle amministrazioni pubbliche (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un’incidenza sul Pil del -4,7 per cento (rispetto a -4,8 per cento nel primo trimestre del 2024). Il saldo corrente delle Amministrazioni pubbliche è stato anch’esso negativo, con un’incidenza sul Pil del -3,5 per cento (-3,4 per cento nel primo trimestre del 2024). 🔗 Leggi su Lettera43.it