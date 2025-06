Nel Comune è arrivata la polizia scientifica e ferroviaria | cosa è successo nel fine settimana

Nel cuore di Ceriano Laghetto, il weekend si è acceso di impegno civico e sensibilizzazione, con l’arrivo della polizia scientifica e ferroviaria nel comune 232. Sabato 29 giugno, la “Ceriano Blue Night” ha trasformato il paese in un palcoscenico per promuovere legalità e dialogo tra generazioni. Un’occasione unica per avvicinare i cittadini alle forze dell’ordine e rafforzare il senso di comunità, lasciando un segnale positivo per tutti.

Un sabato pomeriggio, quello del 29 giugno, all’insegna dell’educazione alla legalità e del dialogo con i più giovani: è questo lo spirito della “Ceriano Blue Night”, l’evento organizzato dal comune di Ceriano Laghetto che ha visto la partecipazione della polizia di Stato, assieme al personale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

