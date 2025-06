Nel 2026 il principe George andrà al college | William e Kate hanno scelto Poi tocca a Charlotte

tra sostenitori e oppositori, che attende con trepidazione l’annuncio ufficiale. Il 2026 si avvicina, e con esso la grande svolta educativa per il giovane principe George: il suo ingresso al college. Ma quale sarà la scuola scelta? La risposta a questa domanda potrebbe svelare molto sul futuro della famiglia reale e le sue tradizioni. Restate sintonizzati, perché le sorprese non sono finite.

Il prossimo 22 luglio il principe George compirà 12 anni. Ciò significa che il prossimo anno il primogenito di William e Kate inizierà a frequentare la scuola secondaria. Per tanto tempo si è protratto il dibattito su quale istituto sarebbe stato scelto dai principi di Galles per il figlio maggiore, quello destinato al trono. C’è chi diceva Eton e chi sosteneva, invece, che la decisione sarebbe ricaduta su Marlborough. Una sorta di “guerra” in famiglia: il primo era stato frequentato da William, il secondo da Kate. GUARDA LE FOTO Il principe George e gli altri royal con gli amati cani: le foto più tenere e buffe. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Nel 2026 il principe George andrà al college: William e Kate hanno scelto. Poi tocca a Charlotte

