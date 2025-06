Nek in concerto ad Arenzano | l' artista emiliano a Villa Figoli con tutte le storiche hits

Preparati a un’estate indimenticabile ad Arenzano! Sabato 5 luglio, la splendida Villa Figoli ospiterà Nek, uno degli artisti italiani più amati, con le sue storiche hit che hanno fatto musica e cuori battere forte. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo il talento di un artista che continua a conquistare il pubblico, tra musica e emozioni. Non mancare a questo imperdibile appuntamento!

Sabato 5 luglio ad Arenzano appuntamento con un artista amatissimo: per la rassegna FigoLive, a Villa Figoli arriva Nek. Mentre prosegue il successo come conduttore del programma tv “Dalla Strada al Palco”, a luglio Nek torna ad esibirsi dal vivo in alcune delle location più suggestive d'Italia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it