Nei primi sei mesi del 2025 investiti 454 milioni in startup italiane | le operazioni principali

Nel primo semestre del 2025, l’Italia ha investito ben 454 milioni di euro in startup innovative, evidenziando un crescente interesse per il settore. A giugno, le operazioni di venture capital hanno totalizzato 57 milioni, segnando una leggera flessione rispetto all’anno precedente. Questi dati rivelano una vitalità ancora forte nel panorama startup italiano, con opportunità e sfide da affrontare. Ecco le notizie principali che delineano questo dinamico scenario.

Nel mese di giugno le operazioni di venture sono pari a 57 milioni. Lieve flessione rispetto al 2024. Ecco le notizie principali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nei primi sei mesi del 2025 investiti 454 milioni in startup italiane: le operazioni principali

In questa notizia si parla di: operazioni - milioni - principali - primi

Comolli Juventus, svelati tutti i poteri del nuovo dg: sul mercato avrà la delega diretta per operazioni fino a 75 milioni di euro! I dettagli - Comolli debutta alla Juventus con poteri senza precedenti: delega diretta fino a 75 milioni di euro e influenza su ogni aspetto del club, dal mercato alle relazioni istituzionali.

La risalita delle startup, round a +38,8% nella prima metà del 2025. Nei primi sei mesi le startup italiane hanno raccolto complessivamente 353,4 milioni di euro attraverso 99 operazioni di finanziamento. Si tratta di un risultato in netta crescita rispetto allo stess Vai su Facebook

Nei primi sei mesi del 2025 investiti 454 milioni in startup italiane: le operazioni principali; Criminali nell’economia. Oltre 10mila operazioni in meno di due anni; Atalanta, plusvalenze record nel 2024/25: ricavi dalle cessioni per oltre 100 milioni.

265 milioni investiti in startup italiane a novembre: le operazioni principali del mese - Tra le operazioni di questo mese spiccano i 100 milioni raccolti da D- Come scrive repubblica.it

Nei primi sei mesi dell'anno investiti 376 milioni in startup in Italia: le notizie principali - A giugno 2024 risultano investiti 45,57 milioni in startup, in 14 aumenti di capitale. Si legge su repubblica.it