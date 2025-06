Nei primi sei mesi del 2025 i Berlusconi lasciano a secco Forza Italia Senza loro è il Pd a incassare il contributo più alto | 90 mila euro da Cristina Parodi

Nel primo semestre del 2025, Forza Italia si trova a un bivio: senza il sostegno finanziario della famiglia Berlusconi e di Fininvest, il partito deve fare i conti con una nuova realtà economica. L’assenza dei versamenti di Marina, Piersilvio, Eleonora, Barbara e Luigi segna un cambiamento epocale, lasciando il campo aperto a nuovi scenari politici e di finanziamento. Ma cosa riserverà il secondo semestre? Solo il tempo potrà dirlo.

C’è tempo ancora nel secondo semestre, ma per la prima volta nei primi sei mesi del 2025 alle casse di Forza Italia è mancato l’apporto della famiglia Berlusconi e della Fininvest. Zero euro versati rispetto ai 600 mila arrivati nell’anno precedente, quando tutti e cinque gli eredi Berlusconi ( Marina, Piersilvio, Eleonora, Barbara e Luigi) avevano versato entro aprile il massimo consentito dalla legge per finanziare un partito: 100 mila euro a testa. E a loro si era aggiunto con lo stesso identico versamento al partito guidato da Antonio Tajani anche lo zio Paolo, fratello di Silvio ormai scomparso da un anno. 🔗 Leggi su Open.online

