Ndoye giornata chiave nelle trattative tra Napoli e Bologna

Giorni chiave per il futuro del Napoli e Ndoye, l’esterno scelto da Antonio Conte per rafforzare le corsie offensive. Le trattative tra Napoli e Bologna sono in fase decisiva, con aggiornamenti importanti che emergono dai canali di Marco Giordano, giornalista di Radio Crc. Le prossime ore potrebbero essere determinanti per definire il trasferimento, aprendo nuove prospettive tattiche e strategiche per la squadra partenopea. Restate sintonizzati: il futuro si gioca ora.

Per Dan Ndoye dovrebbe trattarsi di una giornata chiave nelle trattative tra Napoli e Bologna. L'esterno è stato scelto da Antonio Conte per rinforzare le corsie offensive. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Marco Giordano, giornalista di Radio Crc, radio Partner della SSC Napoli che scrive quanto segue sui propri canali social. Ndoye, le parole di Marco Giordano. Così Marco Giordano sui suoi profili social: "Giorni chiave per Ndoye-Napoli. In questa settimana gli agenti cercheranno di chiudere le questioni contrattuali (a partire dai diritti d'immagine). Si cercherà la quadra contrattuale entro il fine settimana per poi negoziare con il Bologna: il ds Sartori più aperto a trattare dopo le posizioni iniziali più rigide raccontate qualche giorno fa.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

