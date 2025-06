Ndicka-Bisseck caso ancora aperto | chiesto l’intervento della Procura Federale

Il caso Ndicka Bisseck continua a tenere banco nel mondo del calcio italiano, con la procura federale chiamata in causa e l’intervento richiesto. Mentre il campionato si è concluso con una delle volate più emozionanti degli ultimi anni, questa nuova inchiesta potrebbe scuotere ancora di più gli equilibri del pallone nostrano. La legge dello sport si fa sentire, e il destino dei club è ancora tutto da scrivere.

Uno dei casi più decisivi del campionato ancora sotto la lente di ingrandimento: il possibile intervento della giustizia sportiva e nuovo caos sul calcio italiano Ci siamo lasciati alle spalle uno dei campionati più incerti ed emozionanti degli ultimi anni, con la volata tra Napoli e Inter che si è decisa soltanto all'ultima giornata, a favore dei partenopei di un solo punto. Un duello che rimarrà nella memoria, che è stato deciso dai dettagli, ma anche da singoli episodi che hanno fatto discutere. Come quello del contatto Ndicka-Bisseck in Inter-Roma, non sanzionato con il calcio di rigore a favore dei nerazzurri nonostante l'evidente trattenuta del difensore giallorosso.

