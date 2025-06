nba lebron james a 40 firma con i lakers

LeBron James, a 40 anni, rinnova con i Lakers e si prepara a scrivere un'altra pagina leggendaria della NBA. La sua decisione di esercitare la player option da oltre 52 milioni di dollari per il 2025-26 conferma la sua immensa passione e determinazione nel basket. Con questa scelta, LeBron si appresta a diventare il primo giocatore nella storia della lega a disputare 23 stagioni. Una mossa che lascerà il mondo sportivo senza fiato.

A 40 anni LeBron James non ha alcuna voglia di smettere di giocare a basket. La star dei Los Angeles Lakers eserciterà la sua player option da 52,6 milioni di dollari per il 2025-26, confermando che diventerà il primo giocatore nella storia della Nba a giocare la 23esima stagione nella lega. La conferma di una fonte vicina al dossier all'Associated Press, dopo le indiscrezioni di Espn e The Athletic. In attesa dell'ufficialità , la notizia ha già fatto il giro del mondo anche se era nell'aria visto che il fuoriclasse di Akron, Ohio, da qualche settimana aveva ripreso ad allenarsi. James compirà 41 anni a dicembre ed è stato selezionato come All-Nba in 21 delle sue 22 stagioni nella lega.