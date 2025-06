Nazionale di pallanuoto i convocati di Campagna per il Mondiale

La Nazionale italiana di pallanuoto si prepara ad affrontare il prestigioso mondiale di Singapore, dal 12 al 24 luglio. Sotto la guida esperta di Sandro Campagna, i convocati emergono come i protagonisti di questa sfida internazionale, pronti a portare a casa un’altra medaglia d’oro o a riscattarsi dopo l’argento di Doha. Scopriamo insieme chi sono i campioni scelti per questa importante avventura!

Roma, 30 giu. (askanews) – Il Commissario tecnico della Nazionale italiana di pallanuoto Sandro Campagna ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale in programma dal 12 al 24 luglio a Singapore. Il settebello, che nell’ultimo Mondiale a Doha nel 2024 ha conquistato la medaglia d’argento, è nel gruppo A ed esordirĂ il 12 luglio contro la Romania. Questi i convocati: Gianmarco Nicosia (Rn Savona), Luca Damonte (Rn Savona), Lorenzo Bruni (Rn Savona), Francesco Di Fulvio (Pro Recco), Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Francesco Condemi (Pro Recco), Nicholas Presciutti (Pro Recco), Giacomo Cannella (Pro Recco), Filippo Ferrero (An Brescia), Mario Del Basso (An Brescia), Tommaso Gianazza (An Brescia), Tommaso Baggi Necchi (An Brescia), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Alessandro Velotto (Cn Marsiglia), Francesco Cassia (Cc Ortigia). 🔗 Leggi su Ildenaro.it