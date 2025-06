Natalità dallo smog al clima | tutti gli effetti sulla fertilità

L'inquinamento e i cambiamenti climatici non sono solo minacce ambientali, ma anche potenti ostacoli alla nostra capacità di concepire. La crescente sensibilità scientifica rivela come smog e caldo estremo compromettano la fertilità umana, rendendo il futuro della riproduzione sempre più incerto. È fondamentale riconoscere questi effetti e adottare misure concrete per proteggere il nostro benessere riproduttivo e quello delle generazioni future.

(Adnkronos) – L'allarme caldo nasconde insidie anche per chi cerca di concepire un figlio. L'inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici minacciano sempre di più la capacità riproduttiva umana, incidendo negativamente sulla fertilità. A evidenziarlo è un recente documento pubblicato dall'Eshre, la Società europea di riproduzione umana ed embriologia, riunita per il suo 41esimo congresso annuale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: fertilità - natalità - smog - clima

Caldo record e gli effetti sulla fertilità, lo studio; Villa Pamphili, si indaga anche su film di Kaufmann: ipotesi truffa Stato da 800mila euro; ScanzoVolley, Maurizio Fabbri rinnova: Ripartiamo da un gruppo rinnovato.