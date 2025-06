Nata nel ' 90 nello zoo messicano dove vive è nipote di due panda donati dalla Cina nel ' 75

Nel cuore di Città del Messico, Xin Xin, il panda gigante nato nel 1990 nel celebre Zoo di Chapultepec, celebra il suo 35esimo compleanno. Un vero simbolo di biodiversità e amicizia tra Cina e Messico, questa affascinante femmina è l’unico esemplare non cinese della sua specie, nato in modo naturale e ammirato da generazioni di visitatori. La sua storia straordinaria continua a incantare, dimostrando come l’amore per la natura unisca culture e frontiere.

C ittà del Messico, 30 giu. (askanews) – Xin Xin festeggia il suo 35esimo compleanno allo Zoo di Chapultepec, in Messico. La femmina di panda gigante, che vive a Città del Messico, è l’unico esemplare della sua specie che non appartiene alla Cina. È stata infatti concepita naturalmente ed nata in questo Zoo messicano il primo luglio 1990 e da allora viene celebrata come una star. Leggi anche › Riapre la Diplomazia dei panda? Festa allo zoo di San Diego per Yun Chuan e Xin Bao Tanti i visitatori arrivati per l’occasione, molti le hanno scattato foto e lasciato bigliettini di auguri, guardandola mentre mangiava bambu e giocava, e sono intervenute anche alcune autorità. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nata nel '90 nello zoo messicano dove vive, è nipote di due panda donati dalla Cina nel '75

