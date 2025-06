Nasic confermato | Tutto va per il meglio

Nasic conferma: tutto va per il meglio. Raramente si trovano società che sostengono un giocatore subito dopo un grave infortunio, e la Maceratese ha dimostrato di credere nel suo talento. Il centrocampista Armin Nasic, confermato nonostante l’incidente, si appresta a tornare in campo più forte che mai. "In quella partita – ricorda il classe 2000 – ho riportato la rottura del crociato, si è trattato di un incidente grave che..."

"Non si trovano facilmente le società che confermano un giocatore subito dopo un infortunio, io l’ho trovata nella Maceratese ". Il centrocampista Armin Nasic resta in biancorosso e la dirigenza gli aveva comunicato che avrebbe proseguito il suo cammino con la società dopo il grave infortunio occorsogli a gennaio. "In quella partita - ricorda il giocatore classe 2000 - ho riportato la rottura del crociato, si è trattato di un incidente grave che mi ha costretto a fermarmi in una fase cruciale del campionato". Adesso il calciatore ha voltato pagina. "Ora - anticipa - faccio fisioterapia, riabilitazione e a breve avrò la visita dall’ortopedico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nasic confermato: "Tutto va per il meglio"

In questa notizia si parla di: nasic - confermato - tutto - meglio

Nasic confermato: Tutto va per il meglio; Maceratese, Nasic è confermato: per Ruani e Gagliardini è quasi fatta; Maceratese, Nasic è confermato: per Ruani e Gagliardini è quasi fatta.