Nascono i ristoranti di comunità il nuovo progetto contro povertà ed emarginazione sociale

Nascono i Ristoranti di Comunità, un innovativo progetto che mira a combattere povertà ed emarginazione sociale nel Valdarno aretino. Promuovendo inclusione e coesione, questa iniziativa si inserisce nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di creare reti di solidarietà e sostegno condiviso. Scopri come questa nuova realtà sta trasformando il tessuto sociale locale, offrendo speranza e opportunità a chi ne ha più bisogno.

Promuovere inclusione, rafforzare la coesione sociale e contrastare la povertà in tutte le sue forme: sono questi gli obiettivi del progetto “Ristoranti di Comunità”, promosso dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino e inserito nel più ampio programma del Pnrr 1.3.2 “Centro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

