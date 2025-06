Nasce l’Osservatorio sulla Crisi d’Impresa presso la CCIAA Irpinia Sannio

La Camera di Commercio Irpinia Sannio dà il via a un nuovo strumento al servizio delle imprese: l’Osservatorio sulla Crisi d’Impresa. Frutto di una collaborazione strategica con Ordini Professionali e ABI, questa iniziativa si configura come un faro per il monitoraggio e l’analisi delle sfide economiche locali. Un passo importante per rafforzare la resilienza delle nostre aziende e garantire un futuro più solido e sostenibile.

La Camera di Commercio Irpinia Sannio è lieta di annunciare la costituzione dell' Osservatorio sulla Crisi d'Impresa, un'iniziativa strategica nata dalla collaborazione con gli Ordini Professionali di Avellino e Benevento e con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). L'Osservatorio si propone come punto di riferimento fondamentale per il monitoraggio, l'analisi e il supporto alle imprese dei territori delle due province che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà economica. Questa partnership sinergica nasce dalla consapevolezza delle sfide attuali del sistema economico locale, evidenziate anche nel recente Rapporto Irpinia Sannio 2024, che ha mostrato un quadro in chiaroscuro con elementi di eccellenza ma anche con significative criticità strutturali, in particolare in ambito demografico e occupazionale.

